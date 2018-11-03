Директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский намерен подать иск к Росгосцирку

Анатолий Марчевский на пресс-конференции заявил, что не намерен покидать пост директора Екатеринбургского цирка, а также планирует в судебном порядке отстаивать свою честь, он планирует подать иск к Росгосцирку.

Считаю, что обвинения в мой адрес не имеют оснований. У меня есть все необходимые документы, и я готов отстаивать свое имя, правомерность действий, предоставив доказательства в рамках юридического поля,сказал Марчевский.