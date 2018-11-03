Первая «Танцевальная прогулка» для пенсионеров состоится в Нижнем Тагиле 9 ноября

В Нижнем Тагиле пройдет первая танцевальная прогулка для пенсионеров. Мероприятие запланировано на 15 часов 9 ноября, встреча состоится в «Демидовской даче».

К участию в танцевальном мероприятии приглашаются все желающие тагильчане пенсионного возраста. По словам организаторов, для этого не нужно никаких специальных навыков. От участников требуется только хорошее настроение и желание потанцевать.

Изначально танцевальное мероприятие было запланировано для пенсионеров СРЦ Ленинского района. Однако позже возникла мысль пригласить к участию всех желающих пенсионеров города.

Мы будем только рады, если придут как можно больше людей, ведь так веселее и интереснее,поделилась с редакцией организатор проекта «Танцевальная прогулка» Виктория Юрьева.

Также Виктория отметила, что мероприятие «Танцевальная прогулка» набирает популярность в Нижнем Тагиле, но для пенсионеров оно проводится впервые. По словам девушки, если будет отклик, то мероприятие для пожилых людей будет проводиться на постоянной основе. Сейчас уже готовы принять участие около 20 пенсионеров.

Это здорово, интересно! Я бы сходила. Танцевать я не умею, но это хороший способ активно провести время и завести новые знакомства,сказала редакции TagilCity.ru пенсионерка из Ленинского района.

Еще одна пенсионерка отметила, что мероприятие нужно освещать в СМИ, чтобы о нем узнали как можно больше тагильских пенсионеров.