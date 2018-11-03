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Первая «Танцевальная прогулка» для пенсионеров состоится в Нижнем Тагиле 9 ноября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первая «Танцевальная прогулка» для пенсионеров состоится в Нижнем Тагиле 9 ноября

Сегодня, 10:45ОбществоЮлия СувороваФото: pixabay.com
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