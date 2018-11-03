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Снятый в Нижнем Тагиле сериал «Ненастье» выйдет на экраны 12 ноября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Снятый в Нижнем Тагиле сериал «Ненастье» выйдет на экраны 12 ноября

Сегодня, 18:20ОбществоФото: кадр из фильма «Ненастье»
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