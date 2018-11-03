Снятый в Нижнем Тагиле сериал «Ненастье» выйдет на экраны 12 ноября

Фильм расскажет историю о бывших воинах-афганцах, которые в 1992 году захватили жилые дома на Таганской улице в Свердловске, чтобы отстоять свое право на получение квартир.

Сериал снял режиссер Сергей Урсуляк по одноименной книге Алексея Иванова. В одной из главных ролей – Александр Яценко, ставший лауреатом премии «Ника» за лучшую мужскую роль в фильме «Аритмия», пишет E1.ru.