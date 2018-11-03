Снятый в Нижнем Тагиле сериал «Ненастье» выйдет на экраны 12 ноября
Сегодня, 18:20ОбществоФото: кадр из фильма «Ненастье»
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12 ноября на телеканале «Россия» выйдет новый сериал «Ненастье», съемки которого частично проходили в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Фильм расскажет историю о бывших воинах-афганцах, которые в 1992 году захватили жилые дома на Таганской улице в Свердловске, чтобы отстоять свое право на получение квартир.
Сериал снял режиссер Сергей Урсуляк по одноименной книге Алексея Иванова. В одной из главных ролей – Александр Яценко, ставший лауреатом премии «Ника» за лучшую мужскую роль в фильме «Аритмия», пишет E1.ru.
Напомним, что некоторые сцены сериала были сняты в Нижнем Тагиле. Также организаторы собрали большую массовку из тагильчан и разыскали несколько старых автомобилей времен 90-х годов.
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