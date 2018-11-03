Узбек пытался нелегально вывезти из Екатеринбурга 75,5 кг реле для тепловозов
Сегодня, 15:00ОбществоФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Уроженец Узбекистана пытался вывезти из Екатеринбурга 75,5 кг реле для локомотивов в мешках из под картошки.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге в Кольцово был задержан уроженец Узбекистана, мужчина нелегально пытался вывезти к себе на родину 75,5 кг запчастей для локомотивов в мешках из под картофеля.
Сообщается, что мужчина с тюками привлек внимание таможенного контроля, при досмотре у него обнаружили 35 коробок с нелегально транспортируемыми деталями для локомотивов. При перевозке детали для тепловозов должны в обязательном порядке декларироваться.
Детали были изъяты и направлены на хранение. В отношении узбека вынесено определение о возбуждении административного дела, пишет «Комсомольская правда».
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