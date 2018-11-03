Узбек пытался нелегально вывезти из Екатеринбурга 75,5 кг реле для тепловозов

В Екатеринбурге в Кольцово был задержан уроженец Узбекистана, мужчина нелегально пытался вывезти к себе на родину 75,5 кг запчастей для локомотивов в мешках из под картофеля.

Сообщается, что мужчина с тюками привлек внимание таможенного контроля, при досмотре у него обнаружили 35 коробок с нелегально транспортируемыми деталями для локомотивов. При перевозке детали для тепловозов должны в обязательном порядке декларироваться.