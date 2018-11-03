Замначальника свердловского УГРО назначен начальником УСБ в Москве
Сегодня, 14:20ОбществоФото: Кадр из видео URA.RU
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Заместитель начальника Уголовного розыска Свердловской области официально назначен начальником УСБ в Москве.
Замначальника УГРО Свердловской области пошел на повышение. Константин Строганов официально назначен начальником Управления собственной безопасности ГУ МВД по Москве. Приступить к исполнению обязанностей он должен с 6 ноября.
На счету полицейского много раскрытых дел в сфере ОПГ в период его работы начальником Отдела по борьбе с организованной преступностью, пишут «Вечерние Ведомости».
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