Замначальника свердловского УГРО назначен начальником УСБ в Москве

Замначальника УГРО Свердловской области пошел на повышение. Константин Строганов официально назначен начальником Управления собственной безопасности ГУ МВД по Москве. Приступить к исполнению обязанностей он должен с 6 ноября.

На счету полицейского много раскрытых дел в сфере ОПГ в период его работы начальником Отдела по борьбе с организованной преступностью, пишут «Вечерние Ведомости».