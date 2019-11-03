Нижнетагильская полиция напомнила об ответственности за несанкционированные митинги

За его организацию предусмотрена ответственность по ст. 20.2 КоАП РФ, которая предполагает для граждан штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей или обязательные работы до 50 часов, или арест до 10 суток, на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей, сообщают в МВД.