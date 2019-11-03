Нижнетагильская полиция напомнила об ответственности за несанкционированные митинги
МУ МВД России «Нижнетагильское» напоминает об ответственности за проведение и участие в несанкционированных публичных мероприятиях.
Как сообщает пресс-служба МУ МВД, проведение, а также участие в несанкционированных митингах, грозит привлечением к административной ответственности.
Проведение любого публичного мероприятия подпадает под ФЗ № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Публичные мероприятия требуют согласования с органами местного самоуправления. Если разрешение не было получено, то мероприятие считается незаконным.
За его организацию предусмотрена ответственность по ст. 20.2 КоАП РФ, которая предполагает для граждан штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей или обязательные работы до 50 часов, или арест до 10 суток, на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей, сообщают в МВД.
За участие в митинге также предусмотрено наказание — штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов либо административный арест до 15 суток.