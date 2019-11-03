В Екатеринбурге проходит митинг против строительства мусорного полигона под Сысертью
3 ноября в Екатеринбурге проходит митинг против строительства мусорного полигона и мусороперерабатывающего завода в районе Шабровского, сообщает Накануне.ру.
Акция согласована министерством общественной безопасности. Организаторы планировали провести митинг в центре уральской столицы, однако получили разрешение на проведение мероприятия в парке 50-летия ВЛКСМ.
По данным издания, к 12.00 на митинг собралось около 100 человек. Митингующие выступают против строительства мусорного полигона. Также горожане против того, что решения о строительстве подобных объектов принимаются без учета мнения местных жителей.
МинЖКХ публично объявляет о требованиях к участкам, на которых нужно строить МСК или полигоны, максимально доводя информацию до всех потенциальных интересантов. Все заинтересовавшиеся владельцы участков начинают борьбу за мнение местных жителей, а не чиновников, обещая взамен на их согласие построить дороги или иные интересующие их объекты инфраструктуры, пояснил лидер общественников Эдуард Мансуров.
Кроме того, собравшиеся на митинг отмечают, что появление полигона под Сысертью повлияет на авиацию, поскольку над местом строительства проходит воздушный путь самолетов.