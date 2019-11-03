В Екатеринбурге проходит митинг против строительства мусорного полигона под Сысертью

Акция согласована министерством общественной безопасности. Организаторы планировали провести митинг в центре уральской столицы, однако получили разрешение на проведение мероприятия в парке 50-летия ВЛКСМ.

По данным издания, к 12.00 на митинг собралось около 100 человек. Митингующие выступают против строительства мусорного полигона. Также горожане против того, что решения о строительстве подобных объектов принимаются без учета мнения местных жителей.

МинЖКХ публично объявляет о требованиях к участкам, на которых нужно строить МСК или полигоны, максимально доводя информацию до всех потенциальных интересантов. Все заинтересовавшиеся владельцы участков начинают борьбу за мнение местных жителей, а не чиновников, обещая взамен на их согласие построить дороги или иные интересующие их объекты инфраструктуры, пояснил лидер общественников Эдуард Мансуров.