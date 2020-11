Адвокат обвиняемого в смерти 8-летнего тагильчанина заявил о его невиновности

Адвокат стрелка из Нижнего Тагила Александра Борисова Виталий Верехин перед началом судебного заседания заседания заявил о том, что его подзащитный не виновен, пишет E1.

Нет причинно-следственной связи между действиями Борисова и наступившими последствиями в виде смерти мальчика. В деле следствие изложило доказательства тенденциозно, где-то недостоверно. Мальчик умер от выстрела своего двоюродного брата, а не от выстрела Борисова, сообщил Верехин. По словам адвоката, из пневматического оружия стреляли три человека. Это было доказано экспертизой, как и то, что роковую пулю выпустил несовершеннолетний. Ранее данную информацию защита не сообщала из-за подписки о неразглашении. Напомним, что сегодня в Свердловском областном суде началось рассмотрение дела Александра Борисова из Нижнего Тагила. Он обвиняется в убийстве малолетнего из хулиганских побуждений (п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и хулиганстве с применением оружия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). 4 августа 2019 года в поселке под Нижним Тагилом Борисов вместе с компанией друзей стрелял по баночкам из пневматического оружия. Одна пуля попала в голову семилетнего Егора. Мальчик пробыл несколько месяцев в коме и в результате скончался не приходя в сознание. На момент кончины ему исполнилось восемь лет.

