Адвокат обвиняемого в смерти 8-летнего тагильчанина заявил о его невиновности

Напомним, что сегодня в Свердловском областном суде началось рассмотрение дела Александра Борисова из Нижнего Тагила. Он обвиняется в убийстве малолетнего из хулиганских побуждений (п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и хулиганстве с применением оружия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). 4 августа 2019 года в поселке под Нижним Тагилом Борисов вместе с компанией друзей стрелял по баночкам из пневматического оружия. Одна пуля попала в голову семилетнего Егора. Мальчик пробыл несколько месяцев в коме и в результате скончался не приходя в сознание. На момент кончины ему исполнилось восемь лет.