Белоруссия рассчитывает на скорое формирование цены на российский газ на 2021 год

Белорусский премьер Роман Головченко заявил, что рассчитывает на то, что цена будет привлекательной для республики, пишет oilcapital.ru.
Также глава правительства прокомментировал поставки нефти из России, которые он оценил в 18-24 млн тонн. Он сообщил, что проблем с поставками сейчас нет, но конкретные объемы будут зависеть от возможности белорусских перерабатывающих предприятий.
При этом Головченко опять заговорил о поиске альтернативных источников нефти, но сделал оговорку, что основным поставщиком останется Российская Федерация.