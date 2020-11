Белоруссия рассчитывает на скорое формирование цены на российский газ на 2021 год

В Минске отметили, что республика полностью рассчиталась за газ с Россией. Там выразили надежду, что уже в скором времени будет сформирована цена на газ на 2021 год.

Белорусский премьер Роман Головченко заявил, что рассчитывает на то, что цена будет привлекательной для республики, пишет oilcapital.ru. Также глава правительства прокомментировал поставки нефти из России, которые он оценил в 18-24 млн тонн. Он сообщил, что проблем с поставками сейчас нет, но конкретные объемы будут зависеть от возможности белорусских перерабатывающих предприятий. При этом Головченко опять заговорил о поиске альтернативных источников нефти, но сделал оговорку, что основным поставщиком останется Российская Федерация.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter