Дистант после каникул и таксисты в шлемах. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 3 ноября.

Свердловский омбудсмен Елена Артюх предложила таксистам надевать щиты-маски вместо установки защитных экранов в автомобилях. Такие же средства защиты необходимо будет предоставить пассажирам. Она объясняет свое предложение тем, что в указе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева отсутствуют четкие рамки и не обозначено, что именно должно быть установлено в качестве ограждающего устройства. Глава министерства транспорта региона Василий Старков не поддержал данную инициативу, потому что считает, что такое приспособление будет закрывать обзор водителю транспортного средства. Уральский омбудсмен предложила надеть на пассажиров и водителей такси щиты-маски Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил в ходе брифинга, что по окончанию каникул школьники будут переведены на дистанционный режим обучения в течение еще одной недели. Он уточнил, что с того момента, как закончились занятия в школах, уровень заболеваемости начал расти немного медленнее. Креков отметил, что учителя попали в категорию граждан, которые чаще других подвергаются заражению коронавирусной инфекцией. Свердловских школьников отправят на дистант после каникул Исполняющим обязанности главврача в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила стал экс-замминистра здравоохранения Омской области Александр Павловских. В 2017 году, во время пребывания на должности главного врача больницы Алапаевска, на него поступила жалоба в связи с массовым сокращением врачей. Заместителем министра он стал в 2019 году, но уже в 2020 году контракт с ним разорвали. Накануне отставки произошел скандал, когда на телефоне одной из сотрудниц министерства вскрылась переписка, в которой обсуждалась закупка дорогостоящего оборудования у «проверенных поставщиков». Уволенный замминистра омского минздрава стал главой больницы в Нижнем Тагиле В Нижнем Тагиле медведь снова раскопал могилу на кладбище «Пихтовые горы». Последний такой случай произошел 31 октября, тогда медведь повредил ритуальные принадлежности на двух могилах, но не добрался до гроба. На этот раз животному «повезло» больше. Местные жители сообщают, что он раскопал и обглодал закопанный недавно труп. Смотритель обратился в ЕДДС с сообщением о происшествии. Сообщается, что теперь сотрудники Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области дежурят у кладбища с целью уничтожить медведя. В Нижнем Тагиле медведь снова разрыл могилу на кладбище

