Дистант после каникул и таксисты в шлемах. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле медведь снова раскопал могилу на кладбище «Пихтовые горы». Последний такой случай произошел 31 октября, тогда медведь повредил ритуальные принадлежности на двух могилах, но не добрался до гроба. На этот раз животному «повезло» больше. Местные жители сообщают, что он раскопал и обглодал закопанный недавно труп. Смотритель обратился в ЕДДС с сообщением о происшествии. Сообщается, что теперь сотрудники Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области дежурят у кладбища с целью уничтожить медведя.