Екатеринбуржец за минуту расплатился с долгами из-за страха лишиться автомобиля

В общей сложности в отношении екатеринбуржца было возбуждено семь исполнительны производств. Он имел налоговую задолженность в размере 52 тысяч рублей и административные штрафы на 40 тысяч рублей. Добровольно мужчина свои долги не возвращал.
В результате на его имущество был наложен арест. После этого на месте должник через «Банк данных исполнительных производств», выплатил всю сумму долга. Арест с автомобиля был снят.
Напомним, накануне стало известно о том, что водитель из Каменска-Уральского оплатил задолженность по штрафам на сумму в 32 тысячи рублей после того, как приставы арестовали его «Айфон».