Екатеринбуржец за минуту расплатился с долгами из-за страха лишиться автомобиля

Екатеринбуржец за минуту расплатился с долгами из-за страха лишиться автомобиля

Сегодня, 11:22ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге судебные приставы наложили арест на автомобиль Toyota Land Cruiser, владелец которого имел долги перед налоговой службой и невыплаченные административные штрафы, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

В общей сложности в отношении екатеринбуржца было возбуждено семь исполнительны производств. Он имел налоговую задолженность в размере 52 тысяч рублей и административные штрафы на 40 тысяч рублей. Добровольно мужчина свои долги не возвращал.

В результате на его имущество был наложен арест. После этого на месте должник через «Банк данных исполнительных производств», выплатил всю сумму долга. Арест с автомобиля был снят.

Напомним, накануне стало известно о том, что водитель из Каменска-Уральского оплатил задолженность по штрафам на сумму в 32 тысячи рублей после того, как приставы арестовали его «Айфон».

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