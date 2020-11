Екатеринбуржец за минуту расплатился с долгами из-за страха лишиться автомобиля

В Екатеринбурге судебные приставы наложили арест на автомобиль Toyota Land Cruiser, владелец которого имел долги перед налоговой службой и невыплаченные административные штрафы, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

В общей сложности в отношении екатеринбуржца было возбуждено семь исполнительны производств. Он имел налоговую задолженность в размере 52 тысяч рублей и административные штрафы на 40 тысяч рублей. Добровольно мужчина свои долги не возвращал. В результате на его имущество был наложен арест. После этого на месте должник через «Банк данных исполнительных производств», выплатил всю сумму долга. Арест с автомобиля был снят. Напомним, накануне стало известно о том, что водитель из Каменска-Уральского оплатил задолженность по штрафам на сумму в 32 тысячи рублей после того, как приставы арестовали его «Айфон». Арест «Айфона» побудил уральца погасить задолженность по штрафам ГИБДД

