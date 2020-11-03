Экс-владелец инвест-компании обманувшей вкладчиков на миллиард расплатился с долгами

Экс-владелец инвест-компании обманувшей вкладчиков на миллиард расплатился с долгами

Сегодня, 13:33ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Свердловским арбитражным судом была прекращена процедура банкротства совладельца инвестиционной компании «Уником Партнер» Владимира Тимофеева. Причиной стало погашение долгов перед кредиторами, сообщает E1.

«Уником Партнер» также обанкротился. Ранее он был крупнейшей региональной компанией. Однако в ноябре 2014 года ЦБ аннулировал его лицензию профучастника рынка ценных бумаг. Клиентам был нанесен ущерб, по некоторым данным, около миллиарда рублей. Люди теряли в компании от сотен тысяч до 60 миллионов рублей. В отношении руководителя компании и бенефициара были возбуждены уголовные дела. В апреле 2019 года суд признал Владимира Тимофеева банкротом и ввел процедуру реализации его имущества. В реестр включили требования кредиторов на сумму 12,2 миллиона рублей.

Напомним, В Екатеринбурге ООО «Царская семья» обвинили в преднамеренном банкротстве. Предприятие занималось пошивом вещей для РПЦ. Компанию признали неплатежеспособной в июне 2020 года. Конкурсный управляющий Эдуард Чу после изучения документации за 2016–2019 года сделал вывод, что некоторые сделки проведены не в соответствии с рыночной ситуацией. Именно они стали предпосылкой к неплатежеспособности.

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