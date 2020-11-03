Экс-владелец инвест-компании обманувшей вкладчиков на миллиард расплатился с долгами

«Уником Партнер» также обанкротился. Ранее он был крупнейшей региональной компанией. Однако в ноябре 2014 года ЦБ аннулировал его лицензию профучастника рынка ценных бумаг. Клиентам был нанесен ущерб, по некоторым данным, около миллиарда рублей. Люди теряли в компании от сотен тысяч до 60 миллионов рублей. В отношении руководителя компании и бенефициара были возбуждены уголовные дела. В апреле 2019 года суд признал Владимира Тимофеева банкротом и ввел процедуру реализации его имущества. В реестр включили требования кредиторов на сумму 12,2 миллиона рублей.