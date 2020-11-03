Главную библиотеку Свердловской области взяли под госохрану

Главную библиотеку Свердловской области взяли под госохрану

Сегодня, 09:05ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
В Екатеринбурге официально утвердили границы территории первой публичной общедоступной библиотеки ГАУК СО «СОУНБ им. В. Г. Белинского. Соответствующий приказ подписал начальник Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгений Рябинин.

Теперь на территории объекта культурного наследия разрешается проводить работы по сохранению здания, информационных вывесок на его фасадах, создавать архитектурную подсветку и так далее.

Запрещается одновременно устанавливать ограждения, фонари и малые архитектурные формы, которые не отвечают характеристикам элементов исторической среды.

Напомним, в начале сентября Управление государственной охраны объектов культурного наследия взяло под защиту газон, который находится возле бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге. Однако территория, на которой введены ограничения, значительно шире. Она включает не только сам центр, но и здания, расположенные через дорогу от него.

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