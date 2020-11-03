Главную библиотеку Свердловской области взяли под госохрану

Напомним, в начале сентября Управление государственной охраны объектов культурного наследия взяло под защиту газон, который находится возле бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге. Однако территория, на которой введены ограничения, значительно шире. Она включает не только сам центр, но и здания, расположенные через дорогу от него.