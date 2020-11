В московском метрополитене запустили тематический поезд «Хвосты и лапки», сообщает «РИА Новости».

Поезд посвящен онлайн-сервису для поиска хозяев для бездомных животных. В вагонах размещены фотографии 72 беспризорных собак и кошек. Перейдя по QR-коду, можно увидеть анкету животного, прочитать про его характер и поведение. Поезд будет ездить по Арбатско-Покровской линии. Напомним, в лесу под Алапаевском волонтеры спасательного отряда достали четырех щенков, которых живодеры оставили в мешке на тонком льду посреди реки. На Урале живодеры пытались утопить четырех щенят в мешке

