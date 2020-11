Медики екатеринбургской колонии пожаловались на задержку выплаты «ковидных» денег

Сотрудница медсанчасти одной из колоний в Екатеринбурге рассказала, что несколько месяцев медикам не выплачивают доплаты за работу с коронавирусом, пишет E1.

По ее словам, отделение для коронавирусных больных было открыто в мае. За май и за июнь нам выплатили деньги, а с июля нас игнорят. Мы каждый раз звоним, спрашиваем, когда нам переведут деньги, нам отвечают постоянно одно и то же: «Ждите». В августе говорили, что в сентябре заплатят, потом перенесли этот срок на 1 октября, потом — с 5-го по 10-го, сейчас уже обещают в ноябре, говорит сотрудница. Он утверждает, что им задерживают выплату около 150 тысяч рублей. В пресс-службе ГУФСИН изданию подтвердили информацию. Там рассказали, что июля врачи получали доплату в размере 80 тысяч рублей, а фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч рублей в полном объеме. Вчера вышло постановление правительства о выделении денег на выплаты врачам. ФСИН больше 660 миллионов рублей выделено. Так что все получат скоро, сообщили в пресс-службе. Напомним, в апреле 2020 года из-за коронавируса в СИЗО Свердловской области было введено казарменное положение. в мае у сотрудника СИЗО № 1 был выявлен коронавирус. В результате в учреждении был введен карантин.

