Медики екатеринбургской колонии пожаловались на задержку выплаты «ковидных» денег

За май и за июнь нам выплатили деньги, а с июля нас игнорят. Мы каждый раз звоним, спрашиваем, когда нам переведут деньги, нам отвечают постоянно одно и то же: «Ждите». В августе говорили, что в сентябре заплатят, потом перенесли этот срок на 1 октября, потом — с 5-го по 10-го, сейчас уже обещают в ноябре, говорит сотрудница.