На Урале на остановке повесили фото против президента Франции Эммануэля Макрона

В Екатеринбурге на остановке общественного транспорта появились распечатки с фотографией президента Франции Эммануэля Макрона с отпечатком ботинка на лице и надписью, оскорбляющей политика, пишет Znak.

Такой же снимок был опубликован несколько дней назад чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Он опубликовал фото после того, как Макрон высказался о желании «офранцузить Ислам» и заявил, что данная религия переживает кризис во всем мире. Заявление Макрон сделал после того, как в середине октября фанатик отрезал голову школьному учителю, показывавшему карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Накануне в Ницце вооруженный фанатик напал на прихожан Нотр-Дама, в результате чего три человека погибли.

