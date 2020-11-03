На Урале на остановке повесили фото против президента Франции Эммануэля Макрона

На Урале на остановке повесили фото против президента Франции Эммануэля Макрона

Сегодня, 10:18ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге на остановке общественного транспорта появились распечатки с фотографией президента Франции Эммануэля Макрона с отпечатком ботинка на лице и надписью, оскорбляющей политика, пишет Znak.

Такой же снимок был опубликован несколько дней назад чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Он опубликовал фото после того, как Макрон высказался о желании «офранцузить Ислам» и заявил, что данная религия переживает кризис во всем мире. Заявление Макрон сделал после того, как в середине октября фанатик отрезал голову школьному учителю, показывавшему карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Накануне в Ницце вооруженный фанатик напал на прихожан Нотр-Дама, в результате чего три человека погибли.

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