Некоторым знакам зодиака захочется проявить себя 4 ноября

Стрелец

В этот день вам захочется проявить себя. На работе вы начнете бурную деятельность уже в первой половине дня. Даже самые сложные задачи, сопряженные с массой проблем, не заставят вас бросить начатое. После выполнения своих задач у вас получится спланировать и сплотить коллег для выполнения сложного проекта совместно. Начальство оценит вашу активность и вам могут предложить новую должность. Продолжить ваши устремления вы сможете и вне рабочего времени. Пригласите на ужин деловых партнеров или коллег. Не забывайте о своем здоровье. Ограничьтесь в употреблении вредных продуктов.