Тагильчанин взял «Оскар» на конкурсе для фотографов

Майер пишет, что этот конкурс проходит ежегодно. Награждение проходит в Карнеги Холл в Нью-Йорке. Однако в этом году оно пройдет в онлайн формате. Победителю вручают статуэтку Lucie, она является аналогом «Оскара» в мире фотографии. Он отмечает, что среди лауреатов он заметил имена еще четырех россиян.