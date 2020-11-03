Тагильчанин взял «Оскар» на конкурсе для фотографов

Тагильчанин взял «Оскар» на конкурсе для фотографов

Сегодня, 17:02ОбществоPhoto: страница Егора Майера в Instagram
Егор Майер, уроженец Нижнего Тагила стал призером престижного международного конкурса International Photography Awards, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Фотограф удостоился третьего места в категории «Изобразительное искусство. Ню» за снимки, на которых изображена его супруга.

Майер пишет, что этот конкурс проходит ежегодно. Награждение проходит в Карнеги Холл в Нью-Йорке. Однако в этом году оно пройдет в онлайн формате. Победителю вручают статуэтку Lucie, она является аналогом «Оскара» в мире фотографии. Он отмечает, что среди лауреатов он заметил имена еще четырех россиян.

Для Майера это уже второй «Оскар» для фотографов. В 2018 году он получил звание «Фотограф года» в International Photography Awards Russia в той же номинации.

Напомним, в августе проект тагильского фотографа Федора Телкова о жизни марийцев стал призером арт-премии в области современного искусства «Инновация-2020».

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