Тагильчанин взял «Оскар» на конкурсе для фотографов

Егор Майер, уроженец Нижнего Тагила стал призером престижного международного конкурса International Photography Awards, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Фотограф удостоился третьего места в категории «Изобразительное искусство. Ню» за снимки, на которых изображена его супруга. Майер пишет, что этот конкурс проходит ежегодно. Награждение проходит в Карнеги Холл в Нью-Йорке. Однако в этом году оно пройдет в онлайн формате. Победителю вручают статуэтку Lucie, она является аналогом «Оскара» в мире фотографии. Он отмечает, что среди лауреатов он заметил имена еще четырех россиян. Для Майера это уже второй «Оскар» для фотографов. В 2018 году он получил звание «Фотограф года» в International Photography Awards Russia в той же номинации. Напомним, в августе проект тагильского фотографа Федора Телкова о жизни марийцев стал призером арт-премии в области современного искусства «Инновация-2020». Проект фотографа из Нижнего Тагила о жизни марийцев получил главную арт-премию страны

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter