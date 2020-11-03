Родные рассказали о смерти тагильчанки с COVID-19 через сутки после выписки

У 54-летней тагильчанки около двух недель назад появилась одышка, слабость, но температура при этом была невысокой. Состояние женщины не улучшалось, 22 октября ей вызвали скорую помощь. Больную доставили в ГБ № 1, там ей пришлось сидеть в очереди на КТ 10 часов.
У пациентки оказались на 70% поражены легкие, а кардиограмма выявила у ее врожденную аномалию строения сердца из-за которой увеличивается риск внезапной смерти.
Женщину поместили в обычную палату, дали кислород. Ей назначили терапию лекарственными препаратами. Первый тест на коронавирус оказался положительным, а второй — отрицательным.
29 октября тагильчанку выписали домой. Врачи сообщили, что у больной нет коронавируса, однако в выписке написано обратное. Она была отправлена домой «с улучшением» и предписанием вызвать участкового терапевта, а также прохождением инфекционного контроля через месяц.
Меньше чем через сутки женщина умерла. Родственники считают, что это произошло от остановки дыхания, которое вызвало тяжелое воспаление легких.
В горбольнице № 1 комментировать ситуацию отказались, там сослались на врачебную тайну.
Родственники погибшей ждут результаты судмедэкспертизы, которая установит причину смерти. Они отправили заявления в областную прокуратуру и минздрав с требованием разобраться в ситуации и наказать виновных.
Напомним, дочь пенсионера из Екатеринбурга рассказала о кончине 63-летнего отца через несколько часов после выписки из «красной» зоны.