Родные рассказали о смерти тагильчанки с COVID-19 через сутки после выписки

У 54-летней тагильчанки около двух недель назад появилась одышка, слабость, но температура при этом была невысокой. Состояние женщины не улучшалось, 22 октября ей вызвали скорую помощь. Больную доставили в ГБ № 1, там ей пришлось сидеть в очереди на КТ 10 часов.