Родные рассказали о смерти тагильчанки с COVID-19 через сутки после выписки

Родные рассказали о смерти тагильчанки с COVID-19 через сутки после выписки

Сегодня, 18:01ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Женщину из Нижнего Тагила выписали из горбольницы № 1 с COVID-19, затруднённым дыханием и поражением лёгких. Меньше чем через сутки она умерла дома, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на родственников погибшей.

У 54-летней тагильчанки около двух недель назад появилась одышка, слабость, но температура при этом была невысокой. Состояние женщины не улучшалось, 22 октября ей вызвали скорую помощь. Больную доставили в ГБ № 1, там ей пришлось сидеть в очереди на КТ 10 часов.

У пациентки оказались на 70% поражены легкие, а кардиограмма выявила у ее врожденную аномалию строения сердца из-за которой увеличивается риск внезапной смерти.

Женщину поместили в обычную палату, дали кислород. Ей назначили терапию лекарственными препаратами. Первый тест на коронавирус оказался положительным, а второй — отрицательным.

29 октября тагильчанку выписали домой. Врачи сообщили, что у больной нет коронавируса, однако в выписке написано обратное. Она была отправлена домой «с улучшением» и предписанием вызвать участкового терапевта, а также прохождением инфекционного контроля через месяц.

Меньше чем через сутки женщина умерла. Родственники считают, что это произошло от остановки дыхания, которое вызвало тяжелое воспаление легких.

В горбольнице № 1 комментировать ситуацию отказались, там сослались на врачебную тайну.

Родственники погибшей ждут результаты судмедэкспертизы, которая установит причину смерти. Они отправили заявления в областную прокуратуру и минздрав с требованием разобраться в ситуации и наказать виновных.

Напомним, дочь пенсионера из Екатеринбурга рассказала о кончине 63-летнего отца через несколько часов после выписки из «красной» зоны.

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