У депутата Госдумы из Екатеринбурга взломали Instagram и просили деньги у подписчиков

У депутата Госдумы из Екатеринбурга взломали Instagram и просили деньги у подписчиков

Сегодня, 16:20ОбществоPhoto: страница Игоря Торощина в Facebook
В Instagram представителя ЛДПР, депутата Госдумы от Свердловской области Игоря Торощина появились сообщения, где он просит отправить ему на банковскую карточку деньги на лечение сына. На своей странице в Facebook парламентарий написал, что его страницу взломали.

В аккаунте депутата в Ihstagram неизвестные разместили четыре изображения. На одном из них находится сын Торощина, его фотографию отец опубликовал несколько недель назад. Рядом расположен текст с просьбой о помощи. В нем сообщается, что якобы сына сбила машина и нужны деньги на дорогостоящую операцию.

Еще на одной фотографии изображен скан паспорта на имя Торощина, при этом дата и место рождения совпадают с настоящими. Номер и серия документа на изображении обрезаны. Также опубликован номер карты, на который просят отправить деньги.

Не переводите деньги. Если кто-то из Вас знает, как быстро восстановить доступ, буду благодарен за помощь,написал Торощин в Facebook.

Напомним, в сентябре хакеры взломали базу данных пациентов свердловского онкологического центра и потребовали выкуп 80 тысяч рублей.

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