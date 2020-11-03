У депутата Госдумы из Екатеринбурга взломали Instagram и просили деньги у подписчиков

В аккаунте депутата в Ihstagram неизвестные разместили четыре изображения. На одном из них находится сын Торощина, его фотографию отец опубликовал несколько недель назад. Рядом расположен текст с просьбой о помощи. В нем сообщается, что якобы сына сбила машина и нужны деньги на дорогостоящую операцию.