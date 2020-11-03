У депутата Госдумы из Екатеринбурга взломали Instagram и просили деньги у подписчиков

В аккаунте депутата в Ihstagram неизвестные разместили четыре изображения. На одном из них находится сын Торощина, его фотографию отец опубликовал несколько недель назад. Рядом расположен текст с просьбой о помощи. В нем сообщается, что якобы сына сбила машина и нужны деньги на дорогостоящую операцию.
Еще на одной фотографии изображен скан паспорта на имя Торощина, при этом дата и место рождения совпадают с настоящими. Номер и серия документа на изображении обрезаны. Также опубликован номер карты, на который просят отправить деньги.
Не переводите деньги. Если кто-то из Вас знает, как быстро восстановить доступ, буду благодарен за помощь,написал Торощин в Facebook.
Напомним, в сентябре хакеры взломали базу данных пациентов свердловского онкологического центра и потребовали выкуп 80 тысяч рублей.