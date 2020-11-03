В Екатеринбурге больных COVID-19 отправляют в общую очередь с другими пациентами

Мужчине надо было продлять больничный, он пришел на прием. По его словам, в поликлинике была общая очередь в регистратуру, а также к врачу. Участковый врач знала о том, что взят тест на коронавирус, однако предложила пациенту снова прийти на прием через несколько дней для продления больничного.