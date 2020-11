В Екатеринбурге больных COVID-19 отправляют в общую очередь с другими пациентами

В Екатеринбурге в поликлинике № 1 ЦГКБ № 7 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию принимают вместе с другими людьми, сообщает URA.RU со ссылкой на читателя.

По словам екатеринбуржца, отдельно такие пациенты направляются только на первичный прием. Мужчина рассказал, что у него пропало обоняние и вкус. Затем поднялась температура, но врача вызвать домой не удалось так как она была ниже 38 градусов. Ему предложили прийти в поликлинику. Первичный прием заболевших осуществляется в помещении с отдельным входом. Фельдшер взял тест на коронавирус, выдал мне больничный и велел явиться на прием к участковому терапевту через несколько дней,говорит читатель. Мужчине надо было продлять больничный, он пришел на прием. По его словам, в поликлинике была общая очередь в регистратуру, а также к врачу. Участковый врач знала о том, что взят тест на коронавирус, однако предложила пациенту снова прийти на прием через несколько дней для продления больничного. В региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом признали нарушение протокола в этой ситуации. Там сообщили, что людям с симптомами ОРВИ и температурой не нужно ходить в поликлинику. Следует вызвать врача на дом, позвонив в службу неотложной помощи. Если симптомы легкие, то допустимо консультирование по телефону — это нормальная практика, позволяющая оказать нужную помощь, при этом снизив нагрузку на систему и минимизировав социальные контакты,пояснили в оперштабе. Напомним, в Екатеринбурге в НИИ дерматовенерологии на открывается госпиталь для больных COVID-19, из-за этого выписывают даже тяжело больных сифилисом. На Урале пациентов НИИ дерматовенерологии отпускают домой из-за больных коронавирусом

