В Екатеринбурге больных COVID-19 отправляют в общую очередь с другими пациентами

По словам екатеринбуржца, отдельно такие пациенты направляются только на первичный прием.
Мужчина рассказал, что у него пропало обоняние и вкус. Затем поднялась температура, но врача вызвать домой не удалось так как она была ниже 38 градусов. Ему предложили прийти в поликлинику.
Первичный прием заболевших осуществляется в помещении с отдельным входом. Фельдшер взял тест на коронавирус, выдал мне больничный и велел явиться на прием к участковому терапевту через несколько дней,говорит читатель.
Мужчине надо было продлять больничный, он пришел на прием. По его словам, в поликлинике была общая очередь в регистратуру, а также к врачу. Участковый врач знала о том, что взят тест на коронавирус, однако предложила пациенту снова прийти на прием через несколько дней для продления больничного.
В региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом признали нарушение протокола в этой ситуации. Там сообщили, что людям с симптомами ОРВИ и температурой не нужно ходить в поликлинику. Следует вызвать врача на дом, позвонив в службу неотложной помощи.
Если симптомы легкие, то допустимо консультирование по телефону — это нормальная практика, позволяющая оказать нужную помощь, при этом снизив нагрузку на систему и минимизировав социальные контакты,пояснили в оперштабе.
Напомним, в Екатеринбурге в НИИ дерматовенерологии на открывается госпиталь для больных COVID-19, из-за этого выписывают даже тяжело больных сифилисом.