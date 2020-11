В Минздраве рассказали о нехватке врачей в Нижнем Тагиле

Больницам в Нижнем Тагиле не хватает врачей разных специальностей, сообщает ИА «Все Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Свердловской области.

Сообщается о нехватке 18 врачей, причем половина из них — анестезиологи-реаниматологи. Также не хватает двух детских хирургов, двух неврологов, двух патологоанатомов и трех врачей ультразвуковой диагностики. О нехватке среднего и младшего персонала в Минздраве не сообщили. Сейчас образовался кадровый профицит этих работников с учётом возрастной нагрузки. На вопрос о кадрах в поликлиниках Нижнего Тагила, в том числе терапевтических отделениях, в Минздраве не ответили. В 2020 году в городские поликлиники трудоустроили семь участковых педиатров и терапевтов. После ординатуры перешли ещё семь медиков человек по специальностям: инфекционные болезни, анестезиология-реаниматология, акушерство и гинекология, педиатрия. 12 выпускников поступили в ординатуру, для того, чтобы потом занять ставки узких специалистов в тагильских больницах. В 2021 году трудоустроят ещё восемь специалистов: троих по инфекционным болезням, двух неврологов, онколога, анестезиолога, травматолога, а также врача лабораторной диагностики. В 2022 году в больницах Нижнего Тагила должны начать работать два кардиолога. Сейчас врачи имеют ряд льгот при устройстве на работу. Им полагается единовременное пособие на обзаведение хозяйством, частичная оплата аренды квартиры, выплаты на строительство дома и другие меры поддержки. На вопрос о том, сколько медицинских работников уволились в этом году, в Минздраве сообщили, что за время пандемии COVID-19 их число «соответствует аналогичному периоду 2019 года». Основными причинами увольнения медиков являются расторжение трудового договора по собственному желанию и выход на пенсию. Напомним, жители Каменска-Уральского сообщили, что горбольница из-за нехватки врачей просит выходить на работу медиков с бессимптомным течением коронавируса. Позже эту информацию в медучреждении опровергли. Жители уральского города: «На работу зовут врачей с бессимптомным COVID-19»

