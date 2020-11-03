В Минздраве рассказали о нехватке врачей в Нижнем Тагиле

В 2020 году в городские поликлиники трудоустроили семь участковых педиатров и терапевтов. После ординатуры перешли ещё семь медиков человек по специальностям: инфекционные болезни, анестезиология-реаниматология, акушерство и гинекология, педиатрия. 12 выпускников поступили в ординатуру, для того, чтобы потом занять ставки узких специалистов в тагильских больницах. В 2021 году трудоустроят ещё восемь специалистов: троих по инфекционным болезням, двух неврологов, онколога, анестезиолога, травматолога, а также врача лабораторной диагностики. В 2022 году в больницах Нижнего Тагила должны начать работать два кардиолога.