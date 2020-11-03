В Нижнем Тагиле на реконструкцию ЛЭП выделено 74 миллиона рублей

Энергетики реконструируют 600 метров ЛЭП 6 кВ, часть ее находится на территории НТМК. После жалоб жителей на качество электроснабжения на улицах Локомотивная и Дальняя специалисты также обновят 1,3 километра воздушной ЛЭП. Кроме того, в Нижнем Тагиле продолжается реконструкция шести трансформаторных распределительных подстанций в Дзержинском районе. По словам главного инженера филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Игоря Павлюкова, на подстанциях вместо старых масляных выключателей установили 57 вакуумных. Также там будет смонтировано оснащение для того, чтобы данные о работе оборудования передавались в единый диспетчерский пункт.