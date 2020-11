В Нижнем Тагиле на реконструкцию ЛЭП выделено 74 миллиона рублей

Нижнему Тагилу не модернизацию подстанций и замену линий электропередач выделили 74 миллиона рублей, сообщает пресс-служба АО «Облкоммунэнерго».

Энергетики реконструируют 600 метров ЛЭП 6 кВ, часть ее находится на территории НТМК. После жалоб жителей на качество электроснабжения на улицах Локомотивная и Дальняя специалисты также обновят 1,3 километра воздушной ЛЭП. Кроме того, в Нижнем Тагиле продолжается реконструкция шести трансформаторных распределительных подстанций в Дзержинском районе. По словам главного инженера филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Игоря Павлюкова, на подстанциях вместо старых масляных выключателей установили 57 вакуумных. Также там будет смонтировано оснащение для того, чтобы данные о работе оборудования передавались в единый диспетчерский пункт. Работы проходят в рамках инвестпрограммы предприятия, на них направлено 74 млн рублей,сказал Павлюков. В селе Покровском были заменены 700 метров высоковольтной линии. Реконструкция электросетевого комплекса началась три года назад, в 2021 году там обновят сети на 5 миллионов рублей. Напомним, ранее сообщалось, что на модернизацию энергетических объектов Первоуральска выделено 18,7 миллиона рублей. На модернизацию энергообъектов Первоуральска выделено 18,7 млн рублей

