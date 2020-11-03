В Нижнем Тагиле подготавливают к открытию два новых детских сада

Построенные детские сады соответствуют самым высоким стандартам. В каждой группе установлена интерактивная доска для проведения занятий, в том числе по астрономии и робототехнике. Спортивный зал оснащен интерактивным полом, с помощью которого можно развивать двигательную активность ребенка, подчеркивается в сообщении.