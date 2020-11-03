В Нижнем Тагиле подготавливают к открытию два новых детских сада

В Нижнем Тагиле подготавливают к открытию два новых детских сада

Сегодня, 19:36ОбществоPhoto: официальная страница администрации Нижнего Тагила в Instagram
В Нижнем Тагиле завершили строительные работы и готовят к открытию два новых детсада, сообщает пресс-служба администрации города.

Первое учреждение расположено по улице Удовенко, 4 и готово принять 170 детей. Второй детсад был построен на Уральском проспекте, 91 и рассчитан на 90 юных тагильчан.

Построенные детские сады соответствуют самым высоким стандартам. В каждой группе установлена интерактивная доска для проведения занятий, в том числе по астрономии и робототехнике. Спортивный зал оснащен интерактивным полом, с помощью которого можно развивать двигательную активность ребенка, подчеркивается в сообщении.

Также в детских садах будет кабинет логопеда, оснащенный интерактивным многофункциональным столом, который будет включать сенсорный встроенный монитор cо специализированным логопедическим программным обеспечением. Стол рассчитан для коллективной и индивидуальной коррекционной работы с дошколятами.

Напомним, в октябре мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика на выполнение комплексных инженерных изысканий для разработки проекта капитального ремонта МБДОУ д/с «Солнышко» № 10 на улице Оплетина, 5.

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