Администрация Новосибирской области не скрывает, что среди педагогов региона много заболевших коронавирусной инфекцией.

По информации министра образования Сергея Федорчука, COVID-19 получили 118 учителей общеобразовательных школ. Как сообщает Atas, среди сотрудников детсадов коронавирус обнаружили у 66 человек. Еще трое заболевших зарегистрированы в системе среднего профессионального образования.

