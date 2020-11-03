В осеннем автоквесте приняли участие 12 команд из Нижнего Тагила и Качканара

На своём собственном опыте могу сказать, что невероятно сложно, когда твои близкие и родные заболевают. А ты в этот момент чувствуешь не только боль за родных… Накрывает такое чувство безысходности, ведь не знаешь, чем помочь, что предпринять, чтобы спасти их! Берегите себя, берегите своих родителей и детей, обратился к участникам Дмитрий Антоненко.