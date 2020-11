В осеннем автоквесте приняли участие 12 команд из Нижнего Тагила и Качканара

В субботу 31 октября в Нижнем Тагиле прошел седьмой автоквест ЕВРАЗа «Гонка-80». Он посвящен 80-летию НТМК и 75-летию Победы. В гонке участвовали 12 команд, три из них прибыли из Качканара.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в правила игры. Команды состояли не более чем из трех человек. Принимать участие разрешалось только сотрудникам НТМК и КГОК. В штабах или удаленных помощниках команд могло быть неограниченное количество человек. В течение игры строго соблюдались меры безопасности, касающиеся недопущения распространения коронавируса. Во время проведения инструктажа и награждения соблюдалась социальная дистанция, а все участники и организаторы были в масках и перчатках. Однако эти ограничения не помешали командам получить массу положительных эмоций и новые знания. Автоквест Photo: Актоквест-ЕВРАЗ Всего для участников было подготовлено 11 заданий. Часть была посвящена истории Нижнего Тагила и его культуре, другая — ЕВРАЗ НТМК. Участники должны были найти слово, которое спрятали на официальном сайте комбината или выяснить, какой известный советский поэт, нобелевский лауреат выступил перед сотрудниками НТМК в 1976 году (это был Евгений Евтушенко). Самым сложным вопросом из всех оказался тот, что был связан с храмом Сергия Радонежского. Лучший результат показала команда тагильчан «Ай, всё». Все задания участники прошли за один час 20 минут. Второе место досталось команде «Саперы», которые приехали на финиш еще через 28 минут и третье — «Электрошокеру», которые прибыли еще на две минуты позднее. По словам участницы команды-победителя Ларисы Толмачевой, мероприятие ей понравилось. Нам задания не показались суперсложными. Как-то удачно совпали вопросы с нашими знаниями о Нижнем Тагиле, об истории ЕВРАЗ НТМК, о памятных местах, спонсорах квеста. Команда у нас собралась мощная — в этот раз не основной состав, которым мы обычно играем, а сборная, рассказывает участница. Награждение победителей Photo: Актоквест-ЕВРАЗ Исполняющий обязанности директора ЕВРАЗ НТМК Дмитрий Антоненко поздравил победителей и пожелал им здоровья. На своём собственном опыте могу сказать, что невероятно сложно, когда твои близкие и родные заболевают. А ты в этот момент чувствуешь не только боль за родных… Накрывает такое чувство безысходности, ведь не знаешь, чем помочь, что предпринять, чтобы спасти их! Берегите себя, берегите своих родителей и детей, обратился к участникам Дмитрий Антоненко. Победители разделили между собой денежные призы в десять, семь и пять тысяч рублей. Кроме того, они получили подарки от партнеров автоквеста: батутного парка «Атмосфера», спортивно-развлекательного комплекса «Гора Белая», соляной пещеры «Круиз», кинотеатра «Мягкий кинотеатр DEPO», магазина натуральной косметики «Botanica», магазина авторских букетов «Мелисса», дома грузинской кухни «Хачапури», бара «Гора» и бара «Crazy Bar NT». Первая игра была проведена ЕВРАЗ в 2017 году в честь 25-летия компании. Первый квест понравился тагильчанам. Второе мероприятие прошло в январе 2018 года. Автоквест был посвящен 55-летию ЕВРАЗ КГОК в Качканаре.

