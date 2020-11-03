В Свердловской области капитальный ремонт завершили на 3,5 тысячи объектов

В Свердловской области капитальный ремонт завершили на 3,5 тысячи объектов

Сегодня, 10:24ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Программа капитального ремонта в Свердловской области была выполнена на 94%. В общей сложности работы закончены на 3,5 тысячи объектов, сообщает департамент информационной политики региона.

В Минэнергетики и ЖКХ региона сообщили, что по состоянию на 1 ноября в многоквартирных домах области отремонтировано 522 крыши,

Программа по капремонту многоквартирных жилых домов в Свердловской области выполнена на 94%. В общей сложности работы завершились на 3,5 тыс. объектов.456 подвальных помещений, 411 фасадов, 205 лифтов, 378 систем холодного и 296 систем горячего водоснабжения, 485 внутридомовых теплосетей, 419 объектов водоотведения и 421 — электроснабжения.

По словам министра ЖКХ Николая Смирнова, плановые работы закончены в 40 муниципалитетах. Однако часть работ не выполнена, так как не все собственники допускают рабочих в помещения для замены сетей.

Напомним, 30 октября стало известно о том, что бывшее общежитие НТЗМК в Нижнем Тагиле готово принять 43 семьи после завершения капитального ремонта. Планируется, что жильцы заедут в отремонтированное жилье уже в конце ноября.

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