В Свердловской области капитальный ремонт завершили на 3,5 тысячи объектов

Программа капитального ремонта в Свердловской области была выполнена на 94%. В общей сложности работы закончены на 3,5 тысячи объектов, сообщает департамент информационной политики региона.

В Минэнергетики и ЖКХ региона сообщили, что по состоянию на 1 ноября в многоквартирных домах области отремонтировано 522 крыши, Программа по капремонту многоквартирных жилых домов в Свердловской области выполнена на 94%. В общей сложности работы завершились на 3,5 тыс. объектов.456 подвальных помещений, 411 фасадов, 205 лифтов, 378 систем холодного и 296 систем горячего водоснабжения, 485 внутридомовых теплосетей, 419 объектов водоотведения и 421 — электроснабжения. По словам министра ЖКХ Николая Смирнова, плановые работы закончены в 40 муниципалитетах. Однако часть работ не выполнена, так как не все собственники допускают рабочих в помещения для замены сетей. Напомним, 30 октября стало известно о том, что бывшее общежитие НТЗМК в Нижнем Тагиле готово принять 43 семьи после завершения капитального ремонта. Планируется, что жильцы заедут в отремонтированное жилье уже в конце ноября. В Нижнем Тагиле в бывшее общежитие НТЗМК после многолетнего ремонта заселят семьи

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter