В уральской больнице пациенты с коронавирусом заняли все койки

На базе хирургического и терапевтического корпусов больницы было развернуто 150 инфекционных коек для больных COVID-19, 20 из них– реанимационные. Они начали работать 30 октября, на день раньше запланированного срока. На сегодняшний день все места заняты тяжелыми больными и пациентами средней тяжести.
Кан отмечает, что в инфекционных отделениях работают более 120 медиков.
На медперсонал ложится очень высокая физическая и моральная нагрузка, они рискуют своим здоровьем и жизнью. Но, несмотря на это, с честью выполняют свой долг…пишет главврач.
Напомним, в Екатеринбурге взрослых, которые больны коронавирусом, госпитализируют в детскую больницу № 8.