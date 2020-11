В уральской больнице пациенты с коронавирусом заняли все койки

В Березовской ЦГБ пациенты с COVID-19 заняли 100% коек, об этом сообщил главврач медучреждения Станислав Кан на своей странице в Instagram.

На базе хирургического и терапевтического корпусов больницы было развернуто 150 инфекционных коек для больных COVID-19, 20 из них– реанимационные. Они начали работать 30 октября, на день раньше запланированного срока. На сегодняшний день все места заняты тяжелыми больными и пациентами средней тяжести. Кан отмечает, что в инфекционных отделениях работают более 120 медиков. На медперсонал ложится очень высокая физическая и моральная нагрузка, они рискуют своим здоровьем и жизнью. Но, несмотря на это, с честью выполняют свой долг…пишет главврач. Напомним, в Екатеринбурге взрослых, которые больны коронавирусом, госпитализируют в детскую больницу № 8. В Екатеринбурге взрослых с коронавирусом госпитализировали в детскую больницу

