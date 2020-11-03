В уральской больнице пациенты с коронавирусом заняли все койки

На базе хирургического и терапевтического корпусов больницы было развернуто 150 инфекционных коек для больных COVID-19, 20 из них– реанимационные. Они начали работать 30 октября, на день раньше запланированного срока. На сегодняшний день все места заняты тяжелыми больными и пациентами средней тяжести.