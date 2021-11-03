Эксперт: На фоне пандемии круизные направления для россиян сократились до 15%

Масштабные ограничения на фоне пандемии COVID-19 привели к тому, что жители России лишатся большинства круизных направлений. Сейчас им доступно примерно 15% докризисного количества турпредложений. В общей сложности выездной рынок сократился на 50%.

Как пишет 360tv.ru, внутрироссийские круизы не смогут восполнить потери из-за слишком скудной сети маршрутов и высоких цен. Об этом написала газета «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса «Круиз.онлайн». Не исключено, что к следующему году предложение морских круизов по Карибским и Греческим островам, а также Персидскому заливу может повыситься на 25% от докризисных показателей. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, рынок морских круизов восстанавливается хуже, в сравнении с выездным туризмом. В текущем году их показатель будет в четыре раза хуже, чем в 2019 году. Как отметил директор «Круиз.онлайн» Денис Крейцберг, россияне продолжают откладывать морские путешествия за рубеж в связи с нестабильной эпидобстановкой. В связи с этим возрос спрос на круизы по Черному и Азовскому морям. В сравнении с 2019 годом он повысился на четверть. Бронь лайнеров «Князь Владимир» и «Мустай Карим» была полной. При этом в целом в РФ нет альтернатив морским круизам за границей. Ломидзе сообщила, что россияне сохранили несколько тысяч бронирований, оплаченных до пандемии. Они ждут, когда туры возобновятся.

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