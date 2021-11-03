Эксперт прогнозирует России рост спроса на кремацию

В российской столице чаще всего в сравнении с остальными субъектами страны близкие умерших граждан отказываются от традиционных захоронений на кладбищах. Наши соотечественники стали предпочитать крематории.

Руководитель Ассоциации крематориев Алексей Сулоев дал интервью корреспондентам информационного портала NEWS.ru. Он выразил мнение о том, что уже спустя несколько лет Москва приблизится по численности кремаций к тому уровню, который фиксируют сейчас в Европе. Кремация в Европе достигла на сегодняшний день уже 85%, уточнил российский эксперт. «Я думаю, в России через несколько лет будет такая же цифра, - заявил Алексей Сулоев. - Сейчас в Москве это 76%, в Питере — 71%. В других городах, где есть крематории, — уже более 50%». Ранее стало известно о том, что по причине повышения уровня смертности от коронавируса российские предприниматели стали проявлять все большую заинтересованность похоронным бизнесом. Повышенное внимание со стороны потенциальных инвесторов данная отрасль получила на фоне невысокой обеспеченности Российской Федерации подобными объектами и в связи с ростом числа кремаций. Алексей Сулоев проинформировал о том, что в проработке в Ассоциации крематориев находятся сейчас примерно два десятка проектов. Еще два года тому назад – в 2019-м – их насчитывалось не больше пяти штук. Из комментариев Сулоева следует, что пандемия коронавирусной инфекции четко продемонстрировала: крематории к повышенной нагрузке не готовы. В очередях на кремацию стоят неделями, подчеркнул эксперт. Следует отметить, что в нашей стране уровень обеспеченности крематориями – самый низкий. На пять миллионов граждан приходится всего одно такое учреждение. Алексей Сулоев привел для сравнения следующие цифры: на один крематорий в Европе приходится сегодня около 400 тысяч граждан, а в Соединенных Штатах — примерно 150 тысяч человек.

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