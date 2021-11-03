Еще на неделю будет продлен дистант для школьников Свердловской области

Еще на неделю будет продлен дистант для школьников Свердловской области
Еще на неделю будет продлен дистант для школьников Свердловской области
Сегодня, 20:24ОбществоФото: 1MI
Школьники Свердловской области будут отправлены на дистанционное обучение. Это коснется учащихся 5-11 классов. Режим будет действовать с 8 по 12 ноября включительно.

Школьники младших классов будут обучаться в очном формате. Решение уже принято властями, пишет Е1 со ссылкой на источник в муниципалитете.

По словам собеседника издания, решение уже принято. На данный момент ожидается, пока региональным министерством будет принят соответствующий приказ. Какое именно будет принято решение станет известно в субботу, 6 ноября.

Напомним, ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в ходе брифинга сообщил, что для детей в садиках будут работать дежурные группы. Действую они для тех, чьи родители не отправлены на «ковидные каникулы». Школьники были отправлены на каникулы.

Сюжеты:
Коронавирус
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