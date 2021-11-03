Истерики в поликлиниках и безопасные окна для детей. Итоги дня в Свердловской области

Введение QR-кодов и «чистых зон» от коронавируса обостряет эмоциональное состояние свердловчан. Из-за нововведений люди истерят в поликлиниках, требуя у медиков медотвод. Самые важные новости региона за 3 ноября — в итогах TagilCity.ru.

Надеясь на снижение заболеваемости COVID-19, власти Свердловской области ввели QR-коды в торговых центрах и других общественных местах с 30 октября. То есть посетить их могут лишь вакцинированные от инфекции, либо переболевшие, либо граждане с медотводом. Многие несогласные с таким положением дел екатеринбуржцы устраивают истерики и закатывают скандалы, требуя в поликлиниках пожизненные медотводы от прививок на основании антител. По словам медиков, из-за таких пациентов у них не хватает время на прием остальных пациентов. При этом Минздраву приходится проверять каждую жалобу по факту обращения. На толпы орущих свердловчан и истерики недовольных жалуются медики Екатеринбурга Да и как тут не истерить свердловчанам, когда непривитых от COVID-19 сотрудников реально начали отстранять от работы. Так, руководство «Уралмашзавода» в Екатеринбурге отправило по домам более 200 человек без прививки от инфекции со 2 ноября. Конечно же это скажется на зарплате работников, так как они будут получать лишь две трети оклада. А ведь им тоже надо кормить семьи и платить за услуги ЖКХ. Получается, палка о двух концах — или вакцинация, или безденежье и лишение премий. Непривитые от COVID-19 работники «Уралмашзавода» в Екатеринбурге отстранены от работы Наконец-то власти решили позаботиться о безопасности детей в связи с многочисленными падениями из окон. С 1 ноября принят новый ГОСТ, теперь застройщики обязаны использовать в новостройках конструкции лишь со специальными детскими замками. Также на москитных сетках должна быть специальная маркировка, предупреждающая, что она не может защитить от падения. Правда поможет ли это детям, не умеющим читать — неизвестно. Но только за пять месяцев 2021 года из окон в Нижнем Тагиле выпали трое детей в возрасте от двух до четырех лет, а за 2020 год — более 1,3 тысячи по всей России. Окна в России станут безопаснее для детей — новый ГОСТ вступил в силу На дистанционное обучение до 13 ноября будут отправлены ученики с 5 по 11 классы из-за возрастающей заболеваемости коронавирусом. Для учеников 1-4 классов рекомендовано оставить учебный процесс в прежней форме. На дистант из-за коронавируса будут отправлены школьники Нижнего Тагила «Уралстроймонтаж», который срывает сроки по реконструкции моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле, с 2017 года не может сдать дорогу на Муринских прудах на Гальянке. Дорогу подрядчик выполнил по проекту, не утвержденному госэкспертизой. При этом по контракту был выплачен 541 миллион рублей из 551 миллиона, теперь он будет переигран. Теперь подрядчику придется отвечать по иску в суде. За проблемный проезд на Муринских прудах в Тагиле подрядчику придется отвечать в суде

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