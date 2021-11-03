Нижний Тагил стал одним из самых популярных городов во время нерабочей недели

Нижний Тагил стал одним из самых популярных городов во время нерабочей недели
Нижний Тагил стал одним из самых популярных городов во время нерабочей недели
Сегодня, 16:33ОбществоФото: пресс-служба "МегаФон"
Жители Свердловской области предпочли загородные поездки путешествиям на дальние расстояния. Таковы результаты исследования мобильного трафика с 30 октября.

Чаще всего (82%) свердловчане предпочитают уезжать на незапланированные выходные с 30 октября по 7 ноября в близлежащие города — например, жители Екатеринбурга предпочли Нижний Тагил, Березовский, Верхнюю Пышму, Первоуральск, Арамиль столице Урала. К таким выводам пришли в МегаФоне, проанализировав мобильный трафик абонентов с помощью инструментов Big Data.

18% свердловчан уехали в другие субъекты. По сравнению с прошлым годом желающих уехать на дальние расстояния уральцев стало меньше на 5%. На сегодняшний день популярностью пользуются Челябинск, Тюмень и Пермь, куда отправился каждый третий абонент оператора связи. Лидирующие позиции по-прежнему остаются за Москва и Санкт-Петербург.

Ограничения не стали помехой и для активных жителей Екатеринбурге — с 30 октября жители мегаполиса стали преодолевать в среднем 6,6 километра в сутки. В обычные дни трафик составляет 8,7 километра.

Помимо путешествий, уральцы стали чаще пользоваться интернетом — на 36% больше гигабайт потратили абоненты оператора с 30 октября 2021 года по сравнению с предыдущим периодом.

Напомним, в Свердловской области большинство торговых точек стали доступны только посетителям с цифровым кодом.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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