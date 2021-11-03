Обвинившая мужчину в изнасиловании вебкам-модель в Екатеринбурге заявила об угрозах

Она сообщила, что на связь не выходила два дня потому что началась травля. Ей стали поступать угрозы в огромном количестве, что ее найдут и что-то с ней сделают, рассказывает девушка.
В квартире пострадавшей, по ее словам, был отключен свет. Она также рассказала, что ей стало страшно от людей и «жестокого мира».
Отдельно студентка объяснила, по какой причине удалила пост и свою работу в вебкаме. Девушка призналась, что не является женщиной «легкого поведения», так как «брезглива для этого». По поводу поста о ЧП она сказала, что на него наверняка пожаловались.
Напомним, ранее жительница Екатеринбурга заявила в соцсетях, что ее похитили и изнасиловали. Якобы на нее 23 октября около 06.00 в парке Павлика Морозова напал мужчина, надругался над ней, затем отвез в хостел, где продолжил насилие.