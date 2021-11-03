Согласно новым требованиям, на окнах должны быть установлены специальный детский замок, а также фурнитура и блокиратор, которые не позволят малышам открыть окно. Отельные указания есть и для стекол — их края теперь должны быть шлифованные. Противомоскитная сетка отныне тоже должна иметь маркировку — особую отметку на лицевой стороне. Этот знак будет предупреждать о том, что сетка не является защитной конструкцией, сообщает ТАСС.