Спецпредставитель президента РФ сообщил, что отказа от «нефтяной иглы» не избежать

Спецпредставитель президента РФ сообщил, что отказа от «нефтяной иглы» не избежать
Спецпредставитель президента РФ сообщил, что отказа от «нефтяной иглы» не избежать
Сегодня, 14:55ОбществоФото: pixabay.com
По мнению специального представителя президента РФ по вопросам климата Руслана Эдельгериева, России все равно придется диверсифицироваться в связи с переменами в мировом экономическом укладе.

Как сообщает oilcapital.ru, правительство страны не сегодня объявило о том, что необходимо отказаться от нефтяной зависимости. А энергопереход, возможность которого сегодня активно обсуждают на Западе, сделал это необходимым. То есть, России придется диверсифицироваться по обстоятельствам, которые от нее не зависят.

По словам Эдельгериева, президентом РФ подписан ряд указов, направленных на увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта, самое меньшее, на 70 процентов к 2030 году. А 1 ноября правительством страны была утверждена долгосрочная стратегия низкоуглеродного развития России, разработанная по поручению Путина. Ее цель - углеродная нейтральность РФ к 2060 году и адаптация российской экономики к глобальному энергопереходу.

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