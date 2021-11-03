VK Видео бесплатно показывает лекции фестиваля креативных индустрий G8

VK Видео бесплатно показывает лекции фестиваля креативных индустрий G8

VK Видео бесплатно показывает лекции фестиваля креативных индустрий G8

Вчера, 19:26
Общество
Фото: ВКонтакте
Зрители VK Видео могут увидеть уникальные трансляции одного из главных событий в области российской креативной экономики.

На видеоплатформе стали доступны записи выступлений экспертов из «Афиши Daily», Inc. Russia, «КБ Стрелка», «Винзавода», VK, а также других творческих специалистов.

VK Видео — это новая видеоплатформа экосистемы VK, которая объединяет видеосервисы ВКонтакте и ОК, а также «Клипы». Её пользователи могут виртуально присоединиться к G8: узнать, как блокчейн развивает благотворительность и уличное искусство, какой потенциал скрывает реклама и почему короткие вертикальные ролики изменили креативную индустрию. Также трансляции охватили выступления актёров, режиссёров, диджитал-артистов и блогеров на фестивале. Например, художница Эллен Шейдлин представила собственную выставку во Флоренции на тему сюрвиртуализма и рассказала, как воплощать креативные идеи в жизнь.

Фестиваль G8 ежегодно объединяет экспертов из сферы дизайна, архитектуры, музыки, медиа, кино, современного искусства. В этом году событие прошло в пятый раз: фестиваль состоялся 9 и 10 сентября в культурном центре ЗИЛ в Москве. Больше 100 спикеров представили новые проекты и рассказали, как меняются их отрасли. Трансляции лекций доступны на видеоплатформе VK Видео и в официальном сообществе фестиваля: vk.com/video/@ggggggggfest.

VK Видео — видеоплатформа № 1 в России по просмотрам и аудитории: каждый день ей пользуется больше 40 миллионов человек. Это стало возможным благодаря объединению видеоресурсов соцсетей ОК и ВКонтакте, а также всех продуктов экосистемы VK. Ежегодно ВКонтакте и ОК появляется больше 250 миллионов видео: из них 80% — это UGC-контент, а 20% — профессиональный. Планируется, что до конца 2021 года пользователям VK Видео станет дополнительно доступно 50 тысяч единиц профессионального контента.

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