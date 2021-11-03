Всего 107 лифтов осталось заменить по всей Свердловской области до конца 2021 года

В многоквартирных домах Свердловской области уже заменили 1004 лифта за этот год. На все новые подъемники региона потратят 2 миллиарда рублей.

У новых лифтов в Свердловской области — антивандальное покрытие, электронная система вещания и кнопки со шрифтом Брайля. Подъемники уже установили в домах 15 муниципалитетов — Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска, Серова, Новоуральска, Заречного, Качканара, Полевского, Верхней Пышмы, Рефтинского, Кировграда, Нижней Туры, Краснотурьинска и Асбеста, сообщает департамент информполитики региона. К 2025 году Министерство энергетики и ЖКХ региона планирует полностью избавиться от старых подъемников. В последующие три года нам предстоит заменить еще около 1,8 тыс. лифтов: 270 — за счет регоператора, оставшиеся — за счет спецсчетов многоквартирных домов, заявил глава Министерства энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. Напомним, на стройплощадке в Екатеринбурге рабочий сорвался в шахту лифта. Рабочий упал в шахту лифта и разбился насмерть на стройплощадке в Екатеринбурге

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