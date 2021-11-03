Всего 107 лифтов осталось заменить по всей Свердловской области до конца 2021 года

Всего 107 лифтов осталось заменить по всей Свердловской области до конца 2021 года
Всего 107 лифтов осталось заменить по всей Свердловской области до конца 2021 года
Сегодня, 15:14ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
В многоквартирных домах Свердловской области уже заменили 1004 лифта за этот год. На все новые подъемники региона потратят 2 миллиарда рублей.

У новых лифтов в Свердловской области — антивандальное покрытие, электронная система вещания и кнопки со шрифтом Брайля. Подъемники уже установили в домах 15 муниципалитетов — Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска, Серова, Новоуральска, Заречного, Качканара, Полевского, Верхней Пышмы, Рефтинского, Кировграда, Нижней Туры, Краснотурьинска и Асбеста, сообщает департамент информполитики региона.

К 2025 году Министерство энергетики и ЖКХ региона планирует полностью избавиться от старых подъемников.

В последующие три года нам предстоит заменить еще около 1,8 тыс. лифтов: 270 — за счет регоператора, оставшиеся — за счет спецсчетов многоквартирных домов, заявил глава Министерства энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Напомним, на стройплощадке в Екатеринбурге рабочий сорвался в шахту лифта.

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