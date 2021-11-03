Выплату в 50 тысяч к 80-й годовщине Дороги жизни получат 243 свердловчанина

Единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей будет выплачена 243 жителям Свердловской области, которые имеют медали «За оборону Ленинграда» или знак «Жителю блокадного Ленинграда». Выплата приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни.

Средства будут выданы жителям в ноябре 2021 года, сообщает Пенсионный фонд России. Отмечается, что право на данную выплату имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, в Латвийской, Литовской и Эстонской Республиках, на территориях Республик Абхазия и Южная Осетия, а также в Приднестровье. Пенсионерам силовых ведомств и бывшим судьям средства будут выплачены органами, которые отвечают за их пенсионное обеспечение. Если гражданину перечисляются сразу две пенсии, то выплата будет предоставлена Пенсионным фондом. Кроме того, если средства ветеран не сможет получить в ноябре, то доставка будет автоматически перенесена на следующий месяц.

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