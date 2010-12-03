450 граммов героина изъяли вчера вечером наркополицейские в Нижнем Тагиле

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228 Уголовного кодекса России ("Незаконное хранение, перевозка наркотических средств, в особо крупном размере"). В пресс-службе Управления ФСКН по Свердловской области подчеркнули, что мужчина уже был судим за кражу и приговорен к двум годам лишения свободы условно. На этот раз задержанному грозит срок от 3 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.