450 граммов героина изъяли вчера вечером наркополицейские в Нижнем Тагиле
3 декабря 2010, 16:55ОбществоАнка
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Во время рейда в квартире находился 28-летний наркоман, в кармане брюк у которого также был обнаружен и изъят героин массой 5,2 грамма.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228 Уголовного кодекса России ("Незаконное хранение, перевозка наркотических средств, в особо крупном размере"). В пресс-службе Управления ФСКН по Свердловской области подчеркнули, что мужчина уже был судим за кражу и приговорен к двум годам лишения свободы условно. На этот раз задержанному грозит срок от 3 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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