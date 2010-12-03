Александр Головин: «Если человек видит себя в той роли, которую я играю, - это здорово»
В четверг Московский Независимый Театр в очередной раз привез в Нижний Тагил один из своих спектаклей. На этот раз тагильские зрители увидели спектакль «Декамерон» по мотивам сборника новелл Джованни Боккаччо - эротическую комедию эпохи Возрождения.
В спектакле играли известная актриса и телеведущая Вера Сотникова извезда сериала «Кадетство» Александр Головин. После спектакля намудалось пообщаться с Александром.
-Как началось твое сотрудничество с Московским Независимым театром?
-Продюссер МНТ Дмитрий Рачковский пригласил меня в детский спектакль«Малыш и Карлсон». Потом я стал играть и в других спектаклях этого театра: «Однажды вПариже» с Мирославой Карпович и Владимиром Стекловым и «Декамерон».
- Ты играешь и в кино, и в театре. Где больше нравится?
- Больше нравится в кино, потому что в этой области у меня больше опыта,я дольше работаю в кино. Кино мне нравится, потому что дает возможностьпоказать то, что не увидишь в жизни. А в ряды театральных актеров ятолько начинаю входить. Но играть в спектаклях тоже очень интересно.
- В спектакле «Декамерон» у тебя роли комического плана. Есть у тебя исерьезные роли, например в фильме «Сволочи». Какая из сыгранных ролейнаиболее значима для тебя?
- Трудно говорить. Я отдаю должное роли Кота в «Сволочах», но значимыероли есть и в спектаклях. Вообще мне нравится работать с режиссеромАлександром Атанасяном. Он снял фильм «Сволочи», а также «На измене» и«Близкий враг», которые недавно шли в кинотеатрах.
- Твоя самая известная роль – кадет Максим Макаров в сериалах «Кадетсво»и «Кремлевские курсанты». Похож ли ты на МаксимаМакарова?
- В «Кадестве» часть актеров не имеет актерского образования. Режиссер,утверждая роли, увидел в нас наших персонажей. Поэтому да, мы похожи.
- Какую роль ты не согласишься играть?
- Откажусь от роли голубого. Зачем мне это,я не такой!
- Что ты пожелаешь пользователям портала www.TagilCity.ru?
- Счастья, радости, любви вам. Улыбайтесь чаще и любите своих родителей.
Ответы на вопросы Александр совмещал с позированием для фото.Фотографируя актера, одна поклонница спросила: «Вы не против, что мы васфотографируем?». «Конечно не против! Меня это не раздражает, тольконравится, - рассказал Александр. - Если человек себя видит в той роли,которую я играю, это здорово и приятно. А когда при этом дарят цветы –это еще приятнее».
В декабре Александр снова приедет в Нижний Тагил в составе спектакля«Однажды в Париже». Так что пожелание актера поклонницы могут принятькак руководство к действию.
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