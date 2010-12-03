Американцы составили рейтинг самой дурацкой рекламы 2010 года (видео)
3 декабря 2010, 07:56ОбществоОльга
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Американское издание Adweek составило рейтинг самой странной, дурацкой и грубой рекламы, созданной в 2010 году, сообщает «Лента.ру».
В лидерах оказались видео It Rarely Stops c избитой девушкой, выпущенноенекоммерческой организацией по борьбе с домашним насилием, и ролик SonyPlaystation о взрослом мужчине с головой ребенка.Всего в список Adweek попали 30 роликов.
В комментариях к рейтингуэксперты подчеркивают, что в текущем году было выпущено много рекламныхроликов, в которых фигурировали секс, насилие, смерть, зомби,заболевания, страшные клоуны и многое другое.
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