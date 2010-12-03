Депутаты Нижнего Тагила победили чиновников в футбольном матче

В начале встречи сказался боевой настрой депутатов – в первой половине матча, благодаря голам Александра Маслова и Валерия Галченкова, народные избранники вели в счёте 2:1. В начале второго таймапредставители Администрации города усилили натиск на ворота соперников и не только сравняли счет, но и, после дубля начальника управления по делам молодежи Дмитрия Язовских, вышли вперед 4:2. Однако желание выиграть в этот день у депутатов оказалось сильнее. Уже в середине тайма Александр Маслов сумел уровнять шансы соперников на успех. А в конце встречи, оформив хет-трик и став лучшим бомбардиром встречи, лидер депутатов записал на счет своей команды три очка, вырвав победу со счетом 5:4. Как рассказали в пресс-службе администрации города, лучшими игроками матча с обеих сторон были признаны вратари.