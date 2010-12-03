«Евраз» приобрел новое оборудование для лаборатории ВГОКа
«Евраз» приобрел для санитарной лаборатории Высокогорского горно-обогатительного комбината (ОАО «ВГОК») новое оборудование для измерений физических факторов производственной среды. Об этом сообащет департамент «Евраза» по связям со СМИ.
Четыре новых интегрирующих прибора предназначены для измеренийпараметров шума, вибрации и микроклимата на рабочих местах. Ихприменение позволит улучшить качество выполняемых измерений и позволитувеличить количество измерений вредных факторов.
В настоящее время в санитарной лаборатории ВГОКа используется около 70приборов для различных измерений. В течение 2010 года санитарнаялаборатория ВГОКа выполнила более 9600 измерений факторовпроизводственной среды и трудового процесса.В том числе, это касаетсятаких замеров, как напряженность труда, наличие в воздухе рабочей зоныпыли и других.
Согласно полученным данным проводится аттестация рабочих мест. В 2010году проведенные санитарной лабораторией замеры позволят провестиаттестацию 264 рабочих мест. Также по результатам замеровразрабатываются мероприятия по улучшению условий труда в подразделенияхобщества.