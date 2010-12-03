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«Евраз» приобрел новое оборудование для лаборатории ВГОКа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Евраз» приобрел новое оборудование для лаборатории ВГОКа

3 декабря 2010, 10:49ОбществоОльга
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