Глава города Нижнего Тагила посетила пансионат ветеранов и инвалидов «Тагильский»

В «Тагильском» постоянно проживает 471 человек, в том числе 330 инвалидов первой и второй групп. Медицинская часть пансионата укомплектована всем необходимым для оздоровления клиентов. В последние годы наблюдается снижение смертности, отмечают в пресс-службе администрации города. За два года в пансионате проведена большая работа по капитальному ремонту. Часть фасада здания облицована плиткой, изготовленной в производственном цехе пансионата. Здесь же делают шлакоблок и тротуарную плитку, которой выложены дорожки к беседкам. Все работы проводятся с участием проживающих в пансионате. Так, 61 человек трудится в строительной группе, многие овладели навыками обращения с электроинструментом, некоторые освоили компьютер.