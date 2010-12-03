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Глава города Нижнего Тагила посетила пансионат ветеранов и инвалидов «Тагильский»
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Глава города Нижнего Тагила посетила пансионат ветеранов и инвалидов «Тагильский»

3 декабря 2010, 16:04ОбществоАнка
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