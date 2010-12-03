«Гора Белая» в Нижнем Тагиле заплатит 34,5 тысяч рублей за нарушение экологического законодательства
3 декабря 2010, 16:25ОбществоАнка
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Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура проверила работу горнолыжного комплекса.
Выяснилось, что котельная превышала выбросы загрязняющих веществ, на комплексе обнаружилась свалка из 500 отработанных автомобильных покрышек, с нарушением лицензии использовались подземные питьевые воды, а вода из реки Мартьян вообще бралась без соответствующих документов. Генеральный директор комплекса «Гора Белая» Александр Маслов, считает найденные прокурором нарушения незначительными. Они будут устранены до конца года, обещает Александр Маслов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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