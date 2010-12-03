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«Гора Белая» в Нижнем Тагиле заплатит 34,5 тысяч рублей за нарушение экологического законодательства
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Гора Белая» в Нижнем Тагиле заплатит 34,5 тысяч рублей за нарушение экологического законодательства

3 декабря 2010, 16:25ОбществоАнка
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