Губернаторский кадетский корпус появится в Нижнем Тагиле

Кадетский корпус должен будет стать элитным учебным заведением по подготовке кадров для государственной гражданской службы. Например, для таможенных органов или полиции. Предварительно статус и название этого учебного заведения определены следующим образом: государственное общеобразовательное учреждение Свердловской области кадетская школа-интернат «Губернаторский кадетский корпус».

Там смогут получать образование порядка 250-ти курсантов. Поступать можно будет с 5-го класса, отметили в пресс-службе администрации города. Особое внимание будет уделяться не только специальной подготовке ребят, но и дополнительному образованию. В кадетском корпусе будет создан информационный центр как альтернатива традиционной школьной библиотеке. При разработке проектных предложений был учтен опыт создания Красноярского кадетского корпуса.