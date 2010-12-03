Лучшая станция в регионе – Нижний Тагил

За этот период выполнены все основные качественные показатели работы станции. Обеспечено стопроцентное отправление пассажирских поездов по графику. Перевезено 80 тысяч пассажиров в поездах дальнего следования и порядка 330 тысяч человек в поездах пригородного сообщения, говорят в пресс-службе нижнетагильского региона СвЖД. Отметим, что станция Нижний Тагил - первого класса. В сутки через неё проходят 4,5 тысячи пассажиров. Ежедневно по станции принимается и отправляется 11 пассажирских поездов и 27 электричек.