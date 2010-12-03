Открытее сезона на горе Белая в Нижнем Тагиле

Но и 28-го торжественно открыть сезон не удалось – карты вновь спутала погода, на этот раз холодная. Как рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» генеральный директор горнолыжного комплекса «Гора Белая» Александр Маслов, в минувшее воскресенье торжество сорвал сильный ветер. Поэтому праздник в честь открытия сезона перенесён на 5-е декабря, не смотря на то, что трассы уже доступны всем желающим.