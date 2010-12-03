«Социальная сеть» стала лучшим фильмом года

Фильму достались награды за лучшую режиссуру, сценарий и лучшую мужскуюроль. Режиссером фильма выступил Дэвид Финчер, написал сценарий АаронСоркин. Джесси Айзенберг сыграл в фильме роль основателя социальной сетиFacebook Марка Цукерберга.

«Мы считаем, что в этом фильме содержится драматическая история, котораявыдержит испытание временем и сможет вызвать сопереживание у будущихпоколений», - заявила глава этой критической ассоциации Энни Шульхоф.